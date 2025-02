Maltempo Giappone, nevicate record: almeno 21 morti e non è finita | FOTO

MeteoWeb

Non dà tregua in Giappone il fronte di aria fredda che ha investito la costa nordoccidentale del Paese, provocando imponenti nevicate e almeno 21 morti, in gran parte anziani avventuratisi a sgomberare i tetti dalla neve. Le nevicate record hanno causato pesanti disagi nei trasporti, con la città di Minakami, nella prefettura di Gunma, che ha registrato 30cm di neve fresca in meno di 12 ore. Quasi 20cm di neve hanno invece ricoperto la città di Hida, nella prefettura di Gifu, e diverse località della prefettura di Tottori, quella maggiormente colpita, dove la neve accumulata sfiora i 5 metri a Sukayu, sulle montagne di Hakkoda. Negli ultimi giorni, riferisce l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), centinaia di veicoli sono rimasti bloccati per ore in vari punti delle autostrade coperte di neve.

L’afflusso di aria fredda dovrebbe continuare, e le nevicate potrebbero intensificarsi localmente durante il fine settimana, in particolare nell’Hokkaido, l’isola a nord dell’arcipelago. La JMA ha lanciato una nuova allerta in vista di una imminente tempesta di neve, invitando la popolazione a rimanere in allerta per possibili rischi di valanghe. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione quando si rimuove la neve.

