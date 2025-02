Maltempo in Honduras, atterraggio d’emergenza per elicottero con il presidente

MeteoWeb

Il presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, è rimasta illesa dopo un atterraggio d’emergenza causato dal maltempo. Durante un volo tra San Pedro Sula e Tegucigalpa, l’elicottero su cui viaggiava ha attraversato una zona caratterizzata da nebbia fitta e pioggia, riducendo drasticamente la visibilità. Incapace di proseguire o tornare indietro, il pilota ha optato per un atterraggio d’emergenza in un campo di mais, situato nella comunità di Santa Cruz de Yojoa, nel dipartimento di Cortés. Il velivolo, un Bell 407, ha toccato terra senza danni. Il presidente, che ha rassicurato la stampa sulla sua incolumità, è stata assistita dalle forze di polizia locali per proseguire il suo viaggio verso Tegucigalpa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.