Maltempo Lazio: disagi a Roma tra chiusure e allagamenti

MeteoWeb

Disagi, traffico e chiusure stradali dalle prime ore della giornata a Roma, e anche in altre zone del Lazio, a causa delle abbondanti piogge che hanno fatto scattare l’allerta meteo gialla, per le prossime 36 ore. A Roma, sono caduti fino a 33mm di pioggia, mentre sul litorale si sono registrate punte di 50-60mm. Dalle 9:00, sulla A1 Firenze-Roma sono state scortate delle macchine a causa del maltempo per il fondo stradale dissestato tra la diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano-Soratte, in direzione Firenze. A causa della pioggia intensa si sono verificati rallentamenti anche nei tratti urbani della A24, tra l’allacciamento al Grande raccordo anulare (Gra) e allo svincolo della Tangenziale est, in entrambe le direzioni. Ancora, traffico intenso e lunghe code lungo la A1 diramazione Roma nord, fra Milano e Napoli e fra la A90-Gra in ambedue le direzioni. Invece, sulla A24 da Roma a Teramo ci sono stati dei rallentamenti alla circolazione a causa della pioggia verso lo svincolo Assergi.

Non sono mancati gli allagamenti. È ancora chiusa da questa mattina la strada statale Aurelia all’altezza del chilometro 66,700 in località Santa Marinella. Il tratto è stato interdetto al traffico a causa degli abbondanti rovesci. Sono in corso gli interventi delle squadre delle forze dell’ordine e di Anas per la gestione della viabilità.

Disagi anche per i mezzi pubblici, tra piccoli ritardi delle linee del bus e capannelli per ripararsi dall’acqua alle fermate.

Dal primo pomeriggio, a Roma le condizioni meteo sono progressivamente migliorate, e così anche il traffico e i disagi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.