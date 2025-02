Maltempo Liguria, chiusa per frana la SP10 di Savignone

MeteoWeb

A seguito dell’ultima ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, la strada provinciale 10 di Savignone (Genova) è stata chiusa al traffico a causa di una frana in località Sorrivi. Non risultano località isolate ed è possibile raggiungere Crocefieschi utilizzando la SP12 di Valbrevenna o arrivare a Casella percorrendo la SP11. Lo comunica la Città metropolitana di Genova, spiegando che questa mattina sono iniziati gli interventi di rimozione del materiale e di messa in sicurezza del versante.

Il Comune di Savignone, attraverso il sindaco Antonio Bigotti, lancia un SOS alla Regione Liguria per “il rischio che corre il territorio a causa del dissesto idrogeologico”. “Anni e anni di richieste di intervento sono andate sempre vane – denuncia Bigotti – siamo preoccupati, non ne possiamo più di mettere pezze dove occorrono grandi interventi: da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno che gli enti sovraordinati ci dimostrino la loro vicinanza. Le nostre denunce alla Regione sono rimaste negli anni inascoltate. L’ennesima tragedia annunciata è stata schivata per miracolo. Adesso contiamo davvero sul tempismo del Presidente della Regione Marco Bucci che invitiamo a fare un sopralluogo sui punti più critici del nostro territorio, speriamo che il nostro grido di aiuto non resti inascoltato”.

