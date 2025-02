Maltempo Liguria, frana nello Spezzino: isolate 25 persone

MeteoWeb

Il maltempo ha innescato una frana su una strada comunale a Calice al Cornoviglio, nello Spezzino: 25 persone sono isolate. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e i tecnici del Comune, le operazioni sono monitorate dalla Sala Operativa della Protezione civile. L’assessore regionale Giacomo Giampedrone è in contatto con il sindaco, Federica Pecunia, in attesa di aggiornamenti. In tarda mattinata è previsto il consulto tecnico del geologo per il disgaggio e la messa in sicurezza del versante.

