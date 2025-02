Maltempo, il MASAF riconosce sostegni a Comuni di Lombardia e Veneto

MeteoWeb

Il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha accolto la richiesta della Regione Lombardia riconoscendo il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno colpito la provincia di Bergamo nel 2024. Il decreto ministeriale, firmato dal Ministro Francesco Lollobrigida, sblocca gli interventi a sostegno delle strutture aziendali danneggiate da grandinate e piogge alluvionali. Le aree interessate comprendono i comuni di Camerata Cornello, Dossena, Olmo al Brembo, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, Serina, Taleggio e Val Brembilla per le grandinate del 12 luglio, mentre per le piogge alluvionali di settembre e ottobre potranno accedere agli aiuti anche le aziende agricole di Bergamo, Blello, Bracca, Casnigo, Dossena, Gaverina Terme, Pianico e Zogno.

“L’approvazione della declaratoria è un risultato importante per il nostro territorio – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi -. Grazie all’azione del Governo Meloni e del Ministro Lollobrigida, le aziende agricole colpite potranno accedere alle misure di ristoro per riparare i danni alle strutture e riprendere le proprie attività. Continueremo a lavorare affinché gli strumenti di sostegno al settore agricolo siano sempre più efficaci e tempestivi”.

Il decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, consentendo l’avvio delle procedure per la richiesta degli indennizzi.

Maltempo Veneto, via libera al sostegno per 5 comuni

La tromba d’aria in provincia di Verona del 29 luglio e i “venti impetuosi” nel Polesine del 5 settembre: questi gli eventi meteo dello scorso anno per i quali il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha decretato oggi l’eccezionalità, consentendo così ai territori colpiti l’accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. “La domanda di riconoscimento dello stato di eccezionale avversità atmosferica è stata presentata dalla Regione Veneto ad ottobre: la risposta è quindi arrivata in tempi rapidi“, sottolinea il senatore Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia. “Si tratta di uno strumento che consentirà alle strutture aziendali colpite da questi eventi calamitosi di avere accesso al fondo; un aiuto per affrontare le spese dei danni subiti”.

Cinque i territori comunali per i quali è stata decretata l’eccezionalità degli eventi meteo: Bussolengo, Sommacampagna, Sona e Villafranca di Verona nel Veronese, e Canaro per la provincia di Rovigo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.