Maltempo Messina, il sindaco: “sopralluogo a Zafferia, quanto successo non deriva solo dalla pioggia”

MeteoWeb

“Adesso la situazione si sta normalizzando ma ieri c’è stato un fenomeno di particolare intensità che ha causato importanti disagi a Messina ma soprattutto nella provincia. Sto andando ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite e valute i danni“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Messina Federico Basile dopo la violenta ondata di maltempo che ieri ha colpito, in particolare, Furci Siculo, Saponara, Rometta, Antillo, Monforte e altre località, con esondazioni, frane, auto intrappolate nel fango ed evacuazioni. “A Messina la zona più colpita è quella di Zafferia dove mi sto recando per un sopralluogo – ha proseguito il primo cittadino – È stato completato lo sgombero delle strade che ieri sono state invase dal fango e alcune case sono rimaste isolate. Cercheremo anche di capire quali sono state le cause: quanto successo non è derivante solo dalla pioggia, per quanto sia stata forte, potrebbe esserci stato anche uno smottamento della montagna ma al momento sono solo ipotesi. Ne sapremo di più quando saremo lì“.

“Desidero manifestare tutta la mia personale vicinanza e quella del parlamento siciliano nei confronti dei nostri concittadini del Messinese e assicuro da subito che, se necessario e qualora fosse richiesto, l’Assemblea regionale siciliana sarà pronta a fare la propria parte. Un sentimento di profonda gratitudine, infine, va proprio a tutti gli operatori ed ai tanti volontari impegnati per dare ogni assistenza e sostegno alla popolazione coinvolta dall’ondata di maltempo“: queste le parole del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.