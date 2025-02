Maltempo, forte temporale a Milano: temperature in picchiata, arriva anche la neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Incredibile a Milano, colpita da un improvviso temporale che ha portato persino neve bagnata. Mentre a mezzogiorno si registravano +12°C, l’ingresso dell’aria fredda in quota ha permesso la formazione di un temporale poco dopo le 14. Le precipitazioni sono state così intense da far crollare le temperature fino a +1°C in poche ore. In alcune zone ci sono +2°C in Pianura Padana intorno a Milano in pieno giorno, come a Pavia o Cava Manara. A Milano, le precipitazioni sono iniziate come grandine e graupel, ma a tratti è scesa anche neve bagnata. Il risultato è paesaggio imbiancato non solo nel capoluogo ma anche nelle località vicine come Rozzano e Bresso, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Disagi per la viabilità.

Il temporale è stato accompagnato da un forte vento, come era stato annunciato ieri dal Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia, che aveva emanato un’allerta meteo gialla per vento forte in città, a partire dalle 6 di stamattina e per tutta la giornata. Al momento non ci sono stati interventi dei Vigili del Fuoco a seguito del temporale.

Maltempo, Rozzano imbiancata dal graupel

Maltempo, grandine/graupel a Milano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.