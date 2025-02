Maltempo, è tornata la neve in Alto Adige: 15 cm di manto bianco, -20°C sui rilievi

MeteoWeb

In Alto Adige è tornata la neve e le temperature sono nuovamente in calo, soprattutto in montagna: fiocchi soprattutto nella parte orientale, da Obereggen alla Val Badia fino a Casies, dove sono caduti ben 15 cm, come riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Il valore più basso, -20°C, è stato registrato ai 3.399 metri di altitudine di Cima Libera, in Val Ridanna. Sull’autostrada A22 del Brennero, il tratto tra Vipiteno e il confine di Stato presenta corsie parzialmente innevate. Anche sulle strade di montagna il fondo può risultare coperto di neve, motivo per cui la centrale viabilità provinciale ricorda l’obbligo di viaggiare con dotazioni invernali adeguate, come pneumatici da neve montati o catene a bordo. Rimane in vigore la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

