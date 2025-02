Maltempo, torna la neve sulle montagne del Veneto: accumuli fino a 30cm | FOTO

MeteoWeb

La neve ha iniziato a cadere ieri sera sulle montagne del Veneto e i fenomeni sono proseguiti nella notte e in mattinata. Interessate, in particolare, le Dolomiti e la provincia di Belluno sopra i 1.200-1300 metri. Cortina si è svegliata con i tetti e i prati imbiancati, ma accumuli importanti per il prosieguo della stagione invernale si sono registrati sulle località in quota, con punte massime sulle Tofane (30 centimetri), sul Faloria (25-30 cm), mentre ad Arabba l’accumulo è indicato dai 20 ai 25 centimetri.

L’ondata di maltempo ha interessato anche il resto delle cime del Veneto. Sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) è nevicato nella notte ad Asiago ma poi la precipitazione si è tramutata in pioggia, mentre sta tuttora nevicando sopra i 1400 metri con accumuli sino a 10-15 cm sui comprensori sciistici del Verena di Roana e delle Melette di Gallio, oltre che nelle piste da fondo in quota. Imbiancate anche le cime delle piccole Dolomiti e di Cima Grappa e nel Veronese il Monte Baldo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

