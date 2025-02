Risveglio fiabesco: la neve abbraccia Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria | FOTO

MeteoWeb

Weekend di maltempo in Italia, a causa della contemporanea presenza di 2 perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Quest’ultimo interessa l’estremo Sud e la Sicilia, mentre la perturbazione proveniente dall’Atlantico, associata a correnti di aria fredda, sta originando nevicate al Nord/Ovest, anche a bassa quota. Diverse le località che si sono svegliate imbiancate questa mattina, tra Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.

La neve in Piemonte ha raggiunto pianure e fondovalle collinari del basso Alessandrino, tra Ovada, Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

In Emilia-Romagna nevica sui rilievi tra Piacentino, Parmense e Reggiano, oltre i 500 metri di quota ma con fiocchi anche sotto i 300 metri.

Anche in Liguria giornata all’insegna di pioggia e neve: l’intensità nelle prossime ore dovrebbe aumentare sia sulla costa che nelle zone interne. Fiocchi al momento in Valle Scrivia da Busalla, in Valle Stura, sul Turchino e Mele alta nel Genovesato. Segnalata neve sulla A26 tra Voltri e allacciamento Predosa-Bettolle e sulla A7 tra Serravalle e Busalla.

Dalle ore 05:30 sulla linea Genova-Alessandria (via Busalla e via Ovada), la circolazione ferroviaria è rallentata per le nevicate di forte intensità che stanno interessando la zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.