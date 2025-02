Maltempo, perturbazione in transito sull’Italia: notte di piogge intense in molte regioni | DATI

MeteoWeb

Una perturbazione tra oggi e domani investirà tutta l’Italia, con precipitazioni localmente intense. Il maltempo nelle scorse ore ha già colpito Lombardia orientale e meridionale, il Nord/Est e le regioni tirreniche fino alla Campania, ma anche Umbria e Marche. Al momento (dalla mezzanotte) si registrano accumuli rilevanti dalla Toscana alla Campania: ben 59 mm nell’Oasi di Frassineto (Fisciano, SA), 53 mm in zona Vergheto a Massa, 51 mm in zona Torano a Carrara e a Castiglione del Genovesi (SA), 46 mm a Fornovolasco (Fabbriche di Vergemoli, LU).

Le precipitazioni sono attese in estensione alla Sicilia e al resto del settore peninsulare nel pomeriggio-sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.