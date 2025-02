Maltempo Piemonte, grandi accumuli di neve: 80cm a Sestriere | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nevicate diffuse e a tratti anche fitte si stanno verificando lungo l’arco alpino grazie alla discesa di una goccia fredda dall’Europa centrale verso i settori occidentali delle Alpi. In Piemonte, la quota neve è mediamente oltre i 700-1000 metri ma localmente più in basso. La zona più colpita dalle nevicate sono i settori adiacenti alla pianura fra Saluzzese (Cuneo) e Pinerolese (Torino), interessati dallo sbarramento orografico generato dalle deboli correnti orientali.

Gli accumuli di neve al suolo sono importanti in molte località del Piemonte. Ceresole Reale, località a 1600 metri di quota nel Torinese, tra neve vecchia e nuova in veloce assestamento, registra circa 50cm totali. Sestriere (TO), a 2.020 metri s.l.m., registra una decina di centimetri di neve fresca e circa 80cm al suolo.

I fenomeni saranno in graduale esaurimento dalla serata di oggi a partire dalle pianure orientali. È atteso poi un miglioramento più deciso dalle ore centrali della giornata di domani, domenica 2 febbraio.

Maltempo Piemonte, tanta neve a Ceresole Reale

Maltempo Piemonte, località imbiancate dalla neve

Tanta neve in Piemonte, le immagini da Salza di Pinerolo

