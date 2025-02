Maltempo, piogge intense in Calabria: allagata la statale 280

MeteoWeb

Pioggia intensa in Calabria con diversi disagi per la viabilità. I maggiori problemi si stanno registrando sulla strada statale 280 dei ‘Due mari’. Tra gli svincoli di Maida e Marcellinara si registrano allagamenti e rallentamenti per la circolazione a causa di un forte nubifragio nell’area. Piogge intense anche nel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri di pioggia. Anche in questa zona non mancano i rallentamenti per la viabilità a causa di allagamenti e pietrisco sulle strade. Le previsioni indicano ancora piogge intense in tutta l’area centrale della regione.

