Maltempo, raffica di fulmini a Lecce: diversi interventi per incendi in abitazioni

Diversi gli interventi in provincia di Lecce dei vigili del fuoco per incendi in abitazioni riconducibili a fenomeni elettrici generati da fulmini. A Galatina (Lecce), in contrada Taccaglia, un incendio ha interessato un contatore elettrico esterno a una villetta, propagandosi parzialmente a una siepe del giardino. A Matino (Lecce), via del Mare, un principio di incendio ha coinvolto un contatore elettrico interno di un’abitazione. A Vernole (Lecce), frazione Vanze, un fulmine ha colpito l’antenna tv e l’impianto elettrico, generando un incendio nel quadro elettrico dell’abitazione: il calore ha innescato un principio di incendio che si è propagato a elettrodomestici e arredi.

