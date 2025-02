Maltempo Regno Unito, piogge torrenziali tra Inghilterra e Galles: oltre 100 allerte per inondazioni

MeteoWeb

L’Inghilterra e il Galles si sono svegliati stamattina con oltre 100 allerte per inondazioni, a seguito di ore consecutive di piogge torrenziali che hanno messo a dura prova il territorio. L’ufficio meteorologico del Regno Unito, il Met Office, aveva già emesso un’allerta arancione per piogge intense e possibili allagamenti, con il rischio di “pericolo per la vita” in alcune aree.

Il maltempo ha dominato il weekend, con piogge abbondanti e allagamenti che si sono estese dal Sud al centro del Galles. Come ha dichiarato il meteorologo del Met Office Craig Snell, il peggioramento delle condizioni meteorologiche si è verificato tra domenica pomeriggio e la prima mattinata di lunedì, causando disagi e interruzioni nelle normali attività quotidiane.

Gli avvisi meteo di livello giallo per piogge sono entrati in vigore dal Sud/Ovest dell’Inghilterra fino a gran parte del Galles centrale e meridionale, con la previsione che il maltempo persista nelle prossime ore. Quattro avvisi per inondazioni e 14 allerte sono state emesse in Galles.

Nonostante il meteo instabile, si prevede che la situazione migliorerà progressivamente. L’inizio settimana sarà all’insegna di alternanza di sole e rovesci sparsi: il Met Office ha avvertito che il modello meteorologico attuale, caratterizzato da un flusso occidentale, prevede piogge localizzate e condizioni ventose. Il meteo instabile, quindi, rimarrà una costante, con piogge più intense e periodi di vento previsto in vari punti del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.