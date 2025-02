Maltempo Roma, chiuse le banchine del Tevere

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta colpendo il Lazio, la Protezione civile di Roma Capitale ha disposto misure di sicurezza lungo il Tevere: predisposta la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un’informativa che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interesseranno i bacini e i suoi principali affluenti. Il provvedimento resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

