Maltempo in Sardegna, frane e voragini: 120 mm in 48 ore, prosegue l’allerta meteo

L’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico resta attiva su due terzi della Sardegna a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito l’isola nel fine settimana. La Protezione Civile regionale, con un nuovo avviso, ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi l’allerta arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico e l’allerta gialla (ordinaria) per rischio idraulico nelle zone di Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu. Inoltre, è stata estesa l’allerta gialla per rischio idrogeologico nelle aree di Montevecchio-Pischinappiu e Tirso, e per rischio idraulico sulla Gallura.

Secondo le rilevazioni di Sardegna Clima, nelle ultime 24 ore nel Nuorese sono caduti oltre 70 mm di pioggia, mentre nel Sulcis si sono superati i 50 mm. Dati ancora più significativi emergono dalle stazioni pluviometriche del sistema Cedoc della Regione Sardegna, che nelle ultime 48 ore hanno registrato accumuli superiori ai 120 mm in alcune zone del Nuorese e dell’Ogliastra. L’abbondanza di precipitazioni ha portato all’apertura delle paratie di alcuni invasi per gestire il livello delle riserve idriche.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Nuoro sono stati impegnati in numerosi interventi durante la notte per fronteggiare i danni causati dal maltempo. In particolare, le forti piogge hanno provocato smottamenti e voragini sulle strade del Nuorese. A scopo precauzionale, è stata chiusa la strada “Predu Vithi” (ex SS 389), che collega Nuoro a Mamoiada.

