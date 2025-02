Maltempo Sicilia, il vento danneggia il bocciodromo di Enna

MeteoWeb

Il vento e il maltempo degli scorsi giorni hanno danneggiato il tetto del bocciodromo comunale di via Pisciotto a Enna, rendendo inagibile la struttura. “Si è staccata una porzione di tetto e si sono rotti diversi vetri”, fa sapere l’assessore comunale allo sport, Rosalinda Campanile. Attualmente, al bocciodromo ennese è in corso un campionato che non potrà più essere giocato per ragioni di sicurezza. “Unitamente al sindaco Maurizio Dipietro – aggiunge la Campanile – abbiamo deciso di intervenire immediatamente sia per una ragione di sicurezza ma anche perché quel campo è frequentato da ragazzi speciali che riempiono così le loro giornate e aspettano con ansia di recarsi al campo per giocare a bocce”. “Sono stati effettuati diversi sopralluoghi – conclude l’assessore Campanile – e siamo dell’idea di fare una ristrutturazione totale”.

Nel frattempo, tuttavia, si interverrà in urgenza per mettere in sicurezza la struttura. “Lo sport è la migliore medicina per la nostra società – dice il sindaco – Il bilancio comunale è in grande sofferenza e il comune deve fare fronte a tantissime esigenze. Ciononostante abbiamo deciso che questo intervento è una priorità e abbiamo deliberato un prelievo dal fondo di riserva, non essendovi altre somme disponibili, per eseguire questi lavori. Gli uffici si metteranno al lavoro già la prossima settimana per dare esecuzione all’indirizzo politico di ripristino del bocciodromo”.

