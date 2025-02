Maltempo Sicilia, criticità diffuse: appello della Protezione Civile

MeteoWeb

Il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, sta monitorando costantemente la situazione maltempo nella Sicilia orientale, informando il presidente della Regione, Renato Schifani. Grazie all’allerta meteo arancione non si sono registrati feriti tra coloro che si trovavano in aree a rischio. Cocina ha invitato la Polizia municipale a sensibilizzare la cittadinanza e a sanzionare comportamenti imprudenti specie quei cittadini che parcheggiano le automobili nelle strade limitrofe alle fiumare e ai torrenti. “Si raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire le indicazioni delle autorità locali. È fondamentale non posteggiare o transitare nelle aree a rischio”, si legge in un comunicato della Protezione Civile regionale che “continuerà a monitorare la situazione e fornire costante assistenza alle popolazioni colpite, grazie alle sue squadre organizzate di volontari sempre in prima linea“.

Le criticità sul territorio

La sala operativa segnala criticità diffuse sul territorio. Decine di squadre di volontari, equipaggiate con pick-up e pompe idrovore, stanno operando sugli scenari in emergenza. A Messina nella zona sud, sono esondati i torrenti Zafferia e torrente Finanze, con trascinamento di auto posteggiate. Sono in corso sopralluoghi e verifiche in zona da parte dei funzionari della protezione civile regionale; a Fiumedinisi è esondato il torrente al momento non interessando il centro abitato. Ingenti danni alla viabilità rurale, con esondazione delle fiumare Vacco, Santissima e Capitanello. Frane bloccano le strade nelle contrade Ercia, Otti, Lumbolo e Cardonia, isolando i residenti.

A San Pier Niceto sono esondati i torrenti Niceto, mettendo a rischio la strada arginale, e Pagliara con danni all’acquedotto. A Sant’Alessio Siculo fiumi in piena e chiusura della statale 114 nel tratto Sant’Alessio Siculo-Santa Teresa di Riva; a Mili Marina detriti e fango che ostruiscono la strada. Interruzione della viabilità per Monte Kalfa e di quella agricola per Graniti; a Monte Saetti frane isolano le frazioni Pietrabianca, Misitano e San Filippo con interventi in corso per ripristinare la viabilità. Problemi a Rometta, con strade allagate e danni alle condotte idriche; a Saponara si registrano interruzioni di strade e borghi isolati. Numerose squadre di volontari, attivate dal Dipartimento o dai sindaci, supportano i Vigili del Fuoco e le forze di soccorso.

