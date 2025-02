Maltempo Sicilia, ingenti danni alla viabilità nel Messinese | FOTO

MeteoWeb

La Città Metropolitana di Messina in azione per mitigare i danni alle strade provinciali, causati dalla pioggia intensa che ha messo in ginocchio molti territori di Messina e provincia. Nel capoluogo si è proceduto a liberare dai detriti la strada provinciale 33 “Giampilieri – Altolia”, consentendo il collegamento con la frazione collinare. Nella zona jonica, si è intervenuti sulla strada provinciale 19 di Antillo per un tratto crollato sulla sottostante strada provinciale 15 di Passo Aranciara, nei pressi del bivio per Casalvecchio Siculo: il personale tecnico di Palazzo dei Leoni ha proceduto a delimitare il tratto, disponendo il senso unico alternato con transito interdetto a bus e mezzi pesanti.

Interventi urgenti anche sulla strada provinciale 11 di Mongiuffi e 12 di Limina, in contrada Murazzo, dove si sono registrati cedimenti del piano viabile e il transito è garantito con il restringimento della carreggiata.

Il direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici di Palazzo dei Leoni, si è recato prontamente nei luoghi per una verifica di alcune criticità. Lavori di rimozione dei detriti sono stati realizzati lungo le strade provinciali 7 “Nizza di Sicilia – Fiumedinisi”, 12 di Roccafiorita, 15 Passo Aranciara, 19bis “Misserio – Mondello – Misitano – Rimiti” e 25 di Mandanici che sono tutte percorribili.

Nella zona tirrenica risulta chiusa esclusivamente la strada provinciale 52 di Calvaruso dove si stanno pianificando gli interventi di rimozione, in collaborazione con il Comune di Villafranca Tirrena. Si è prontamente intervenuti sulla strada provinciale 54bis, ripristinando il transito nella frazione Santa Domenica del Comune di Rometta, rimasta per alcune ore isolata, e sulla strada provinciale 56, sempre nel territorio comunale di Rometta, liberando una autovettura con persone a bordo rimasta bloccata da una frana.

A tarda sera è stato assicurato il transito anche sulla strada provinciale agricola in c/da Oliva, nel territorio del Comune di San Piero Niceto, .

Sulle strade provinciali 54 Sant’Andrea di Rometta, 60 di Monforte San Giorgio, 61/quater “Madonna delle Grazie – Pietra Romita”, 62 di Niceto, 93 “Rodì Milici – Fondachelli Fantina” e 96 di San Basilio il personale dell’ex Provincia ha effettuato interventi di rimozione del materiale franoso, verificando lo stato attuale dei costoni rocciosi soggetti a smottamenti per assicurarne il transito in sicurezza.

Particolarmente complessi i lavori di rimozione dei detriti che avevano causato l’interruzione del transito lungo la strada di penetrazione agricola in contrada Oliva, nel Comune di San Pier Niceto, ove erano rimaste isolate alcune famiglie, che adesso risulta transitabile.

I tecnici di Palazzo dei Leoni stanno eseguendo una ricognizione più dettagliata per una prima stima dei danni e delle risorse necessarie per ripristinare le viabilità interessate.

“Le precipitazioni anomale che hanno colpito il nostro territorio – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – hanno causato ingenti danni al sistema di comunicazione stradale. Siamo vicini alle popolazioni colpite e, in sinergia con le amministrazioni locali, stiamo operando per garantire, anche se parzialmente, i collegamenti viari”.

