Maltempo Sicilia, nuova ondata di grandi piogge: i DATI pluviometrici definitivi

È tornato a splendere il sole in Sicilia dopo un weekend di forte maltempo, caratterizzato da piogge estese e abbondanti. Considerando solo i dati a partire da domenica 9 febbraio fino a questa mattina, si superano i 100mm di accumulo nella Sicilia orientale. Particolarmente colpita è stata l’area catanese-etnea, l’area peloritana e tutto il Siracusano e il Ragusano. Eccezionali gli accumuli sui Monti Iblei, dove ha piovuto su tutti i versanti. Tra i dati pluviometrici più rilevanti delle ultime 48 ore sulla Sicilia orientale, segnaliamo: 124mm a Lavinaio, 114mm a Villa Vela, 111mm a San Corrado, 110mm a Campo Boario, 104mm a Viagrande, Albareseda, 99mm a Noto, Pedara, 96mm a Nunziata, Cannizzara, 94mm ad Aci San Filippo, 93mm a Linguaglossa, Linera, 88mm a Mascalucia, Piedimonte Etneo, 86mm a Monterosso Almo, 85mm a Palagonia, 80mm a Giarre, 76mm a Rosolini, 75mm a Modica, 72mm a Palazzolo Acreide, Pedagaggi, 71mm ad Aci Castello, 68mm a Francavilla di Sicilia, 63mm a Caltagirone, 60mm a Melia, 50mm a Pachino.

Ha piovuto in modo abbondante anche in tante città: 70mm a Pozzallo, 64mm a Catania, 61mm a Ragusa, 36mm a Siracusa.

Si è trattato, dunque, di una pioggia abbondante e diffusa sul territorio, oltre a quella che già era caduta nella giornata di sabato 8 febbraio e che stronca le bufale sulla siccità, che vogliono solo nascondere le inefficienze della politica.

