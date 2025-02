Maltempo Sicilia, violenti temporali ad est: disastrosa grandinata ad Acireale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali localizzati stanno colpendo la costa orientale della Sicilia, in particolare la zona del Catanese e del Siracusano. Un forte temporale ha provocato una grandinata shock ad Acireale (Catania), imbiancando il paesaggio come fosse neve. Grossi i disagi per la circolazione, che è paralizzata sull’Autostrada A18 Messina-Catania, dove si sono formate code lunghissime. Ad Acireale, sono caduti 15mm di pioggia, 18mm a Melilli, 12mm a Priolo e a Lavinaio, Cassibile, 11mm a Noto, 10mm a Villasmundo.

Si tratta di un’attività temporalesca insolita per il periodo e favorita dalle temperature ancora elevate, con massime di +19-20°C nell’area. Ad Acireale, durante il temporale la temperatura è crollata a +8,8°C dopo una massima giornaliera di +16,6°C in mattinata. Nel Siracusano, la grandine sta cadendo con chicchi di dimensioni rilevanti, in grado di provocare danni diffusi. Prestare attenzione.

Maltempo Sicilia, violenta grandinata sull'Acese

Maltempo Sicilia, la grandine imbianca Acireale

