Maltempo, Sicilia sott’acqua nella notte: piogge abbondanti da Catania a Ragusa e Siracusa | DATI

Piogge abbondanti stanno colpendo la Sicilia centro-orientale nella notte, come ampiamente previsto nei bollettini meteo delle scorse ore. Si tratta dell’ennesima grande piovuta nell’isola, che assume connotati straordinari sui monti Iblei dove da ore diluvia su tutti i versanti del massiccio in modo diffuso e abbondante. E’ molto raro che piova così tanto e in modo così esteso su tutti i versanti degli Iblei, dove i regimi pluviometrici sono solitamente influenzati dagli effetti delle correnti al suolo sull’orografia del territorio.

E invece in queste ore la pioggia cade copiosa e abbondante ovunque, determinando precipitazioni davvero proficue per i territori e l’agricoltura, per le falde acquifere, i bacini e le dighe, perchè non si tratta di fenomeni estremi bensì di piogge abbondanti e costanti nel tempo. I dati pluviometrici di questa zona sono straordinari proprio per estensione delle precipitazioni, oltre che per abbondanza: fino al momento sono caduti 95mm di pioggia a Campo Boario, 85mm a Cannizzara, 70mm a Modica, Noto e ad Albareseda, 65mm a Monterosso Almo, 64mm a Rosolini, 55mm a Scicli, 54mm a Palazzolo Acreide, 50mm a Grammichele, 48mm a Ragusa, 44mm a Pachino, 42mm a Francofonte, Solarino e Melilli, 40mm ad Avola, ad Ispica e a Cassibile, 38mm a Villasmundo, 36mm a Carlentini, 35mm a Caltagirone, 29mm a Priolo Gargallo, 24mm a Siracusa.

Piogge abbondanti anche nel catanese, con 101mm a Fornazzo, 96mm a Zafferana Etnea, 93mm a Nunziata di Mascali, 90mm a Lavinaio, 84mm a Nunziata di Mascali, 79mm a Pedara, 78mm a Mascalucia, 77mm a Giarre, 74mm a Piedimonte Etneo, 72mm a Linguaglossa e ad Aci San Filippo, 65mm a Nicolosi, 55mm a Francavilla di Sicilia, 49mm ad Acireale, 44mm a Riposto, 40mm a Catania.

Dalla mappa ufficiale della protezione civile, le piogge della giornata di domenica 9 febbraio in Sicilia:

E c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di blaterare fandonie su siccità e deficit idrico… Piuttosto, attenzione al maltempo che nei settori orientali e sud/orientali dell’isola, tra Catania, Siracusa e Ragusa, continuerà per tutta la notte e nella mattinata di lunedì 10 febbraio, incrementando ulteriormente gli accumuli pluviometrici di questo peggioramento.

