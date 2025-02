Maltempo Spagna, alluvione a Torremolinos e Benalmádena: attivato il piano di emergenza | VIDEO

MeteoWeb

La provincia di Málaga, in Spagna, sta affrontando un’ondata di maltempo eccezionale, con precipitazioni intense che hanno causato allagamenti e disagi significativi. La Junta de Andalucía ha attivato il piano di emergenza in fase di preallerta per il rischio di inondazioni, mentre la città di Torremolinos ha consigliato la chiusura delle scuole per precauzione.

Secondo i dati dell’Agenzia Statale di Meteorologia (AEMET), nelle ultime ore si sono registrati oltre 60 litri di pioggia per metro quadrato in un’ora a Benalmádena, mentre l’intera provincia di Málaga è sotto allerta arancione fino alle 20. Il sistema di emergenza 112 Andalucía ha già ricevuto circa 75 segnalazioni di disagi, prevalentemente legati ad allagamenti in abitazioni, garage e strade.

Il fenomeno è dovuto a un’intensa perturbazione atlantica che ha investito la regione, portando piogge persistenti e rischio di temporali con grandine. Il maltempo sta interessando anche altre province, come Cádiz e Granada, dove è stato emesso un avviso giallo.

Spagna, alluvione a Torremolinos

Piogge torrenziali in Spagna, le immagini da Torremolinos

