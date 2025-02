Maltempo, stagione delle piogge in Bolivia: si aggrava il bilancio

MeteoWeb

Con la morte di tre uomini trascinati dal fiume Ichilo, nella regione centrale di Cochabamba, in Bolivia, sale a 27 il bilancio dei morti per la stagione delle piogge, che ha causato inondazioni e crolli in otto regioni del Paese, colpite ormai da novembre. Lo ha riferito il viceministro della Protezione Civile, Juan Carlos Calvimontes. A questi si aggiunge inoltre una persona scomparsa una settimana fa dopo essere stata trascinata da un fiume nella città di Sucre. In tutto sono otto i dipartimenti colpiti, 27 comuni dichiarati in stato di calamità, di cui 22 nell’area della capitale, La Paz.

L’autorità di governo ha precisato che attualmente ci sono 29.404 famiglie in situazione di forte disagio e nelle ultime ore il governo ha consegnato 73 tonnellate di aiuti umanitari a 4.450 famiglie delle comunità indigene nella regione orientale di Santa Cruz, mentre i bollettini meteo segnalano nuove allerte per le piogge.

