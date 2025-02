Forte maltempo in Thailandia: inondazioni dopo forti piogge a Ko Phangan | VIDEO

MeteoWeb

Il Dipartimento meteorologico thailandese (TMD) ha emesso un’allerta meteo per condizioni instabili in tutto il Paese fino a domani, martedì 25 febbraio. Si prevede che le regioni del Nord e del Nord-Est sperimenteranno temporali, forti venti, isolate grandinate e un calo delle temperature di 1-3°C. Le autorità consigliano ai residenti di prendere precauzioni contro potenziali pericoli, come fulmini e caduta di detriti, nonché di evitare spazi aperti, grandi alberi e strutture instabili come cartelloni pubblicitari.

Queste condizioni meteorologiche sono attribuite a un sistema di alta pressione piuttosto forte dalla Cina che si estende a nord-est e al Mar Cinese Meridionale. Questo sistema porta aria fredda e interagisce con venti umidi da sud e sud-est dal Mar Cinese Meridionale e dal Golfo di Thailandia. Inoltre, una depressione occidentale proveniente dal Myanmar si sta spostando attraverso il Nord, l’alto Nord-Est e l’alto Laos, contribuendo al clima instabile.

Nel frattempo, il sud della Thailandia vedrà rovesci forti o molto forti in diverse aree. Ciò solleva preoccupazioni circa il rischio di alluvioni lampo. Si prevede che il Golfo della Thailandia sperimenterà condizioni di mare agitato, con onde alte da 2 a 3 metri e ancora più alte durante i temporali.

Si iniziano già a vedere gli effetti del maltempo che si abbatte sulla Thailandia. La località di Ko Phangan, nella provincial di Surat Thani, nel sud-est del Paese, sta già subendo inondazioni a causa delle forti piogge, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le strade della località si sono trasformate in fiumi e ampie zone sono finite sott’acqua.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.