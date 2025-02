Maltempo Toscana, temporale stazionario all’Isola d’Elba: alluvione a Portoferraio, “non uscite” | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo insiste sull’Isola d’Elba dopo i danni provocati nella notte. Attualmente un violento temporale è stazionario sull’isola, generando una vera e propria alluvione. Segnalati vasti allagamenti a Portoferraio, dove sono caduti oltre 121mm di pioggia. Tante le auto semisommerse dall’acqua nelle strade: in corso i soccorsi per gli automobilisti rimasti bloccati. Anche il Comune lancia l’allarme: “emergenza alluvione!!! Situazione estremamente critica a Portoferraio. Non usate le auto, non venite verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere!!!”.

“Le situazioni più gravi nella zona della Casaccia e in via del Carburo, con persone bloccate all’interno delle proprie abitazioni in attesa di essere sgomberate – spiega sui social l’assessore Lorenza Burelli -. Non si registrano per il momento feriti. Al momento non è consigliato entrare né tantomeno uscire da Portoferraio”. Il Comune ha istituito il Coc, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. “Portoferraio è stata colpita da un fortissimo nubifragio, che ha causato allagamenti in tutte le zone della città e nelle periferie – aggiunge Burelli -. Da qualche minuto dopo le 17 fino alle 19 di giovedì 13 febbraio il temporale ha scaricato enormi quantità di acqua in maniera incessante. Le squadre della Protezione Civile comunali, che erano già in stato di allarme per l’allerta arancione, si sono subito posizionate per regolare il traffico in uscita e in entrata da Portoferraio. Le prime criticità segnalate si sono verificate nella zona della Casaccia e del Carburo, in via Carducci, Val di Denari, Viale Elba. Una frana ha interrotto la strada di San Martino”.

“Problemi anche alla Sghinghetta e sulla strada a quattro corsie ben presto inagibile – prosegue -, con le ambulanze che sono state fermate alle 18:50 dalla centrale operativa per l’impossibilità di raggiungere l’ospedale. Mobilitati i Vigili del Fuoco e tutte le forze dell’ordine. Il sindaco Nocentini si è messo in contatto con la prefettura e con la Regione, che attraverso l’assessore all’ambiente Monia Monni ha offerto di mandare sul posto squadre di soccorso. Dalle altre località dell’isola stanno arrivando sul posto squadre di Protezione civile per i soccorsi più urgenti, mettendo a disposizione uomini e mezzi”.

Il Comune sta anche predisponendo un’ordinanza che prevede per domani la sospensione di ogni attività per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi e i centri diurni per disabili, disponendo anche la chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali e privati, dei cimiteri cittadini e dei siti turistici comunali.

