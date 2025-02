Maltempo Toscana, tanta pioggia nel Grossetano: aperto il servizio piena per il Bruna

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito la provincia di Grosseto per tutta la giornata di ieri, sabato 8 febbraio, e la notte. È stato aperto il servizio di piena sul fiume Bruna a Castiglione della Pescaia da parte del Genio civile della Regione, che indicava il superamento del livello di 1,50 metri all’idrometro Lepri. È tuttora aperto il COC, il Centro operativo comunale. Il personale addetto sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Problemi a guadi e fossi anche nel comune di Massa Marittima: sono chiusi i guadi in località Vivoli e a La Novella. Annullata per maltempo anche la seconda sfilata dei carri allegorici al carnevale di Follonica.

