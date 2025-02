Maltempo Toscana, l’auto finisce nel torrente Gretano: salvate 2 persone nel Grossetano

MeteoWeb

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per il recupero di 2 persone bloccate all’interno della propria vettura nel letto del torrente Gretano, nella zona di confine tra i Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. Nell’attraversare il corso d’acqua, l’autovettura ha perso aderenza al terreno inclinandosi sul lato sinistro e bloccando i 2 occupanti del mezzo all’interno del veicolo. I passeggeri, non riuscendo ad abbandonare il mezzo a causa della corrente, hanno provveduto a contattare i soccorsi ed il personale del comando dei vigili del fuoco di Grosseto ha provveduto tramite l’utilizzo di un gommone da rafting in dotazione, a raggiungere il mezzo ed a trarre in salvo i 2 occupanti.

