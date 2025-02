Maltempo Toscana: aziende agricole sott’acqua tra Orbetello, Albinia e Manciano

MeteoWeb

Vivai, olivi, ortaggi e campi già seminati a cereali sott’acqua in Maremma tra Orbetello, Albinia e la parte bassa di Manciano. Le violente precipitazioni che hanno interessato la scorsa notte la provincia di Grosseto hanno scaricato a terra in poche ore oltre 100 mm di pioggia mandando in tilt il reticolo idraulico innescando l’esondazione di canali e fossi che si sono riversati nei campi coltivati e all’interno delle strutture di servizio delle aziende agricole. Una ventina, al momento, le aziende agricole che segnalano danni e difficoltà in un’area densamente agricola dove convivono sotto lo stesso cielo olivicoltura, viticoltura, orticoltura e vivaismo. Il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. A fornire un primo monitoraggio è Coldiretti Grosseto che già dalle prime ore della mattina, con i propri tecnici, è impegnata nel raccogliere le segnalazioni e con sopralluoghi nelle aziende. “E’ un quadro climatico sempre più preoccupante. Un chiaro segnale di uno sfasamento che ci porta da un estremo all’altro in poche ore: la mimosa in fiore e le temperature quasi primaverili lasciano il posto a bombe d’acqua ed allagamenti – spiega Coldiretti Grosseto – L’agricoltura è il settore più colpito dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ancora una volta. Stiamo raccogliendo le segnalazioni da parte delle imprese e monitorando l’evolversi del quadro. Un vivaio ha dovuto forare le serre per evitare che il peso della pioggia le sfondasse ed alzare le piante da terra per non farle affogare. Ci sono ettari di campi seminati a cereali sotto dieci centimetri di acqua e fango che rischiano l’asfissia così come per gli ortaggi. E’ ancora presto per fare un bilancio: per capire l’entità dei danni dovremo aspettare che l’acqua defluisca“.

