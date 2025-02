Maltempo, frane e allagamenti in Toscana: il fiume Cecina esonda a Montescudaio | FOTO

MeteoWeb

In Toscana le precipitazioni sono in attenuazione, ma rimane attiva una linea temporalesca sulla costa livornese, isola d’Elba, province di Lucca, Pisa e Massa Carrara: è quanto riporta il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nell’ultimo aggiornamento.

“Situazione fiumi: Transitato il colmo di piena del Cecina a Steccaia, in transito a Cecina al secondo livello a 3 metri. Transito del colmo di piena dell’Era a Capannoli a 7 metri sotto il secondo livello di guardia, previsto a Ponsacco al primo livello. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano in diminuzione. Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti in diminuzione. Nessuna criticità lungo l’Arno”.

Il fiume Cecina, di cui è stata prevista la piena nel tratto finale a mare, tra l’omonima cittadina e la foce, è esondato a monte, nel Comune di Montescudaio, nella provincia di Pisa. Una famiglia, ha riportato il Comune, è stata messa in allerta per le difficili condizioni meteo. Dalle 6 è stato aperto il COC del Comune di Montescudaio per le intense piogge che hanno provocato la piena del fiume Cecina e la saturazione di fossi e torrenti circostanti che non scaricano bene verso valle. Segnalate 2 frane.

Riportati allagamenti nel Livornese e nella zona di Cecina (Livorno) dove si attende l’arrivo della piena del fiume che non dovrebbe creare grossi problemi. Rimane chiuso il sottopasso di via Guerrazzi allagato dalle piogge dove stamani un anziano con il suo cane a bordo della sua auto è stato salvato da 2 agenti della polizia municipale che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. L’anziano aveva ignorato le transenne rimanendo bloccato nell’acqua alta. Allagamenti su tutto il territorio comunale e in zona Acquapark è caduto un albero.

Nella notte appena trascorsa sono 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco de comando di Firenze, dalle ore 20:00 del 31 gennaio alle 8:00 di questa mattina, legati alle precipitazioni che hanno interessato la città metropolitana di Firenze. Alberi e rami pericolanti e caduti, infiltrazioni di acqua nelle abitazioni. Una pianta ad alto fusto, un pino in particolare, è finito su due autovetture parcheggiate nel comune di Firenze in Piazza Savonarola, dove è stato necessario l’intervento dell’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest per la rimozione della pianta. Non ci sono persone ferite.

Un movimento franoso, causato dal maltempo, si è verificato in via Fonti alle Fate nel comune di San Miniato (Pisa) intorno a mezzanotte. La frana con fronte esteso ha interessato un parcheggio coinvolgendo diverse autovetture private. Il personale dei vigili del fuoco ha lavorato fino all’alba, in collaborazione con un escavatore privato, per scongiurare la presenza di persone all’inteno delle auto coinvolte. Interdetta l’area interessata dalla frana. Sul posto erano presenti il sindaco e i carabinieri.

“Ad ora non risultano situazioni di particolare gravità nonostante le piogge che si sono protratte tutta la notte. Sono contento che sia così perché mi ero preoccupato vedendo le precipitazioni che c’erano state anche alle 2 le 3 della notte scorsa con la pioggia che è caduta più di quanto avevamo previsto ma in qualche modo possiamo dire che gli interventi di prevenzione stanno funzionando“: è quanto ha affermato Giani, facendo il punto sulla situazione maltempo dopo le forti piogge cadute nelle scorse ore in vari punti della Toscana.

