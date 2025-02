Maltempo Toscana: fiumi in aumento tra Pistoia e Prato. Situazione critica a Poggio a Caiano: “uscite solo se necessario”

MeteoWeb

Ancora forte maltempo tra le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Firenze, segnalate dalla Regione Toscana. Sono saliti al primo livello di guardia i livelli dei fiumi Ombrone pistoiese (primo livello a Poggio a Caiano, in provincia di Prato) e il torrente Stella al primo livello a Quarrata. “Invito tutti a uscire solo se strettamente necessario e a usare la massima prudenza“: è quanto ha affermato il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, in una comunicazione sui social. “Ieri è stato emesso dalla Regione Toscana un bollettino meteo con allerta gialla per rischio idrogeologico per tutta la giornata odierna. Eravamo in presenza di un’allerta gialla, quindi moderata. Ma stamattina la situazione si è fatta più seria rispetto a quelle che erano le previsioni“. La pioggia battente “ha creato qualche allagamento alle strade. Attualmente sono chiuse via Lombarda e via Calcinaia. Mentre via Carmignanese è aperta a senso unico alternato“. Altre criticità si registrano “in via Granaio e a Poggetto. Colpita anche la zona del Bargo. E poi segnalazioni di scantinati allagati in altre strade dove è intervenuta la protezione civile con le idrovore“. Il primo cittadino, quindi, ha aperto il COC, il centro operativo comunale “per meglio coordinare le operazioni di monitoraggio e per intervenire nei punti più critici“.

Le forti piogge che da ieri sera si sono abbattute sulla provincia di Prato hanno provocato disagi al traffico e allagamenti. In Val di Bisenzio uno smottamento ha comportato la chiusura di via Nuova per Migliana. Sempre in Val di Bisenzio problemi anche sulla strada di Montecuccoli. A Prato chiuso e poi riaperto a metà mattina il sottopasso di Pratilia in direzione di Pistoia. Nella carreggiata opposta, a causa delle insistenti piogge, si è aperta una buca considerevole sul bordo della sede stradale che ha costretto la Polizia Municipale a delimitare il traffico solo sulla corsia di sorpasso. A causa dell’innalzamento del livello idrico del Bisenzio il sindaco di Prato ha disposto la chiusura dei tratti a livello di sponda delle piste ciclabili lungo questo corso d’acqua. Il Sistema di Protezione Civile comunale ha provveduto alla chiusura del sottopasso ferroviario di Via Valdingole e Fossetto. Sono in atto monitoraggi continui sul Ficarello (zona di via A. Garibaldi e via di S. Ippolito), del torrente Bardena (lungo l’abitato di Figline e nel tratto a valle di Via di Galceti) sul Torrente Calicino e Calice (zona di Casale e di Iolo) che, al momento, non presentano particolari criticità.

