Maltempo Toscana, frana si aggrava: chiusa la Statale 68 a Volterra

Il maltempo dei giorni scorsi ha aggravato una frana nel Pisano. Il peggioramento delle condizioni del movimento franoso in atto ha costretto a chiudere provvisoriamente la strada statale 68 di Val di Cecina è in entrambe le direzioni in località Mazzolla (km 43,360), nel comune di Volterra, fa sapere Anas in una nota. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa: in direzione Siena in località Roncolla sulla strada regionale 439dir; verso Cecina sulla strada provinciale 53 del Cornocchio in località Montemiccioli.

A dicembre, Anas aveva realizzato una bretella provvisoria che aveva consentito di ripristinare rapidamente la circolazione a senso unico alternato dopo un primo smottamento. Tuttavia – viene spiegato – in seguito alle piogge dei giorni scorsi, i tecnici hanno rilevato ulteriori scivolamenti del terreno nell’area interessata dalla frana, tali da non consentire la circolazione in sicurezza. Sarà così realizzato un nuovo bypass provvisorio più a monte, per consentire la riapertura a senso unico alternato entro circa 10 giorni, compatibilmente con le condizioni meteo.

