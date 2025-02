Maltempo Toscana, frana investe cantiere di una scuola in Versilia

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Toscana ha provocato una frana a monte dell’area del cantiere per la costruzione della nuova palestra, vicino allo storico edificio della scuola elementare Frediani di Seravezza (Lucca). Le precipitazioni hanno comportato il distacco di un poggio retrostante il cantiere, con un fronte di alcuni metri, con danni al cantiere, in particolare ad alcune opere di armatura per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e ai ponteggi. “La frana ha messo in luce anche una sorgente interrata – ha spiegato il sindaco Lorenzo Alessandrini – così che, oltre al ripristino della frana si renderanno necessari pure interventi per una deviazione della stessa, in modo tale che non continui a convogliare acqua nel terrapieno, con ulteriori problemi per il cantiere“.

