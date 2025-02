Maltempo Toscana, frana a Pietrasanta: edifici isolati

MeteoWeb

La notte scorsa, una zona collinare del comune di Pietrasanta (Lucca), in Versilia, è rimasta isolata a causa di una frana di terra e detriti per un fronte di circa 10 metri. È accaduto in una strada privata che conduce all’abitato di località Fondicacce. La frana è dovuta al maltempo dei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e il personale dell’ufficio tecnico e lavori pubblici. Oltre la zona di smottamento, sono state individuate quattro abitazioni dove i Vigili del Fuoco non hanno riscontrato la presenza di persone. Solo per una di esse è stata successivamente accertata una residenza abituale.

È stata quindi emessa ordinanza del Comune che dispone una serie di provvedimenti da farsi tutti a carico dei proprietari dei terreni e degli immobili situati a monte dell’area interessata dal movimento franoso. L’ordinanza inibisce il transito sulla via Fondicacce e indica gli interventi necessari a mettere in sicurezza l’area.

