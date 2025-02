Maltempo Toscana, frane e allagamenti alle isole d’Elba e del Giglio | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito ieri la costa della Toscana, l’arcipelago e il settore meridionale della regione e i fenomeni sono continuati nella notte. Particolarmente colpite le isole d’Elba e del Giglio, dove il maltempo ha provocato frane, allagamenti e crolli di alberi. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano la situazione all’Isola del Giglio, dove è stato colpito in particolare Campese. Qui le vie principali sono state sommerse dall’acqua e invase da canne e detriti. Crollato a terra anche un grosso pino storico all’ingresso di Giglio Campese, lungo la strada davanti alla chiesa, isolando temporaneamente il centro abitato. “Poteva andare molto peggio – ha detto il sindaco del Giglio, Armando Schiaffino – ci sono state alcune strade bloccate dalle frane e per qualche ora Giglio Campese è stato isolato perché è caduto un pino secolare sulla strada. Gli operai stanno ripristinando la viabilità”.

Una forte grandinata a Giglio Castello ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la viabilità parzialmente bloccata.

All’Isola d’Elba, la strada provinciale 33 della Parata è momentaneamente chiusa al transito per una frana che si è verificata circa un chilometro dopo il Romitorio di Santa Caterina, in direzione Cavo. Sul posto è in corso l’intervento della squadra di operai provinciali del distretto elbano, con la ditta incaricata, per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della strada. Il transito sarà riaperto solo dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità.

Nubifragio nella notte a Orbetello, dove sono caduti, tra le ore 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia. Il mare in burrasca ha rovesciato due barche nel porto di Talamone dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Lo spiega il consigliere Roberto Berardi attraverso la pagina della Protezione Civile di Orbetello: “a causa del fronte temporalesco che si è abbattuto con grande intensità sul nostro territorio registriamo situazioni complicate soprattutto nella zona nord del comune di Orbetello dove, dalle 21:00 di ieri sera alle 4:00 di stamani, sono caduti oltre 109mm di pioggia”. Dalle 1:00, la Protezione Civile ha iniziato a fare sopralluoghi sulla zona di Fonteblanda dove è risultato un eccessivo aumento del livello del Fosso del Padule. È stato avvertito il personale della Bonifica, che è intervenuto immediatamente in zona Idrovora. Alle 3:18 è entrato in azione il ‘Servizio Piena Torrente Osa’ che ha visto superate le due soglie di allarme. La Misericordia ha presidiato Fonteblanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciolaie, mentre la Croce Rossa Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo e Ansedonia.

A causa dell’allerta meteo arancione, a Orbetello le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per ragioni di sicurezza.

Problemi e disagi anche nel comune di Gavorrano, dove si registrano alcuni sottopassi ferroviari allagati e dunque impraticabili. Sul posto sono intervenute subito due squadra della Vab che hanno chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, bivio della Menga e bivio di Ravi.

Nelle ultime 24 ore, in Toscana sono caduti 78mm di pioggia sull’Isola del Giglio, 62mm sul Monte Perone, 53mm a S. Donato, 50mm ad Alberese, 48mm a Campagrina, 45mm a Capalbio, 44mm a Pomezzana, 43mm a Parana, Pracchia.

Le condizioni meteo sono nel frattempo migliorate, ma è previsto un nuovo peggioramento nelle prossime ore.

