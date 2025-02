Maltempo Toscana, Giani: “danni in oltre 20 comuni”

MeteoWeb

Gli eventi di maltempo avvenuti tra il 12 e il 14 febbraio in Toscana “sono l’ennesimo episodio di bombe d’acqua con danni in più di 20 comuni della Toscana, concentrati sull’Arcipelago toscano, in particolare sull’Elba, poi sulla costa livornese-grossetana ed estendendosi in vari altri territori fino alla valle del Mugello. Siamo difronte ad un’area della Toscana molto consistente“. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in un’audizione davanti alla Commissione ambiente della Camera, insieme all’assessore regionale alla Protezione Civile Monia Monni, sugli eventi meteorologici che hanno colpito la Toscana nelle scorse settimane.

Quello dei danni da maltempo è “un fenomeno purtroppo sempre più frequente”, ha aggiunto. “Già a settembre e ottobre 2024, ho dichiarato lo stato di emergenza regionale di calamità, che ci è stato riconosciuto dal Governo, il 2 e 3 novembre 2023 abbiamo registrato oltre 100 comuni con danni in sette province, con il maltempo che ha colpito la costa e più drammaticamente i comuni tra Firenze, Prato e Pistoia, in particolare Campi Bisenzio”.

Per l’Isola d’Elba, ha osservato ancora Giani, “ho chiesto lo stato di calamità su Portoferraio, Marciana, Marciana Marina e Rio. Soprattutto a Portoferraio abbiamo avuto circa 50 famiglie evacuate. I danni sono stati molto forti e andrà rivisto anche lo stato di protezione dei corsi d’acqua elbani”.

Il Presidente ha poi sottolineato che il maltempo si è poi esteso su molti altri territori della Toscana e, soprattutto per l’Elba, “è importante agire su più fronti, a partire dalle somme urgenze con lo stato di calamità all’attivazione dei primi ristori”. “Abbiamo ricevuto in Regione i sindaci dei comuni elbani colpiti – ha detto ancora – e abbiamo inquadrato gli aiuti che possiamo dare direttamente dalla Regione. L’importante è che venga coperta finanziariamente poi l’individuazione delle risorse che verranno stabilite come danni e che porterà alla dichiarazione di calamità nazionale”.

