Maltempo Toscana: la grandine imbianca Arezzo, neve sull’Appennino

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Toscana ha anche portato la grandine su Arezzo e la neve sull’Appennino sopra la città. I chicchi di grandine hanno imbiancato le strade già allagate da abbondanti piogge. Segnalati disagi per i pedoni a causa dei marciapiedi resi viscidi dalla presenza della grandine. Forti grandinate anche nel resto della provincia, in particolare in Valtiberina. Sui rilievi è tornata la neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

