Maltempo Toscana: continuano gli interventi per le frane sulla collina di Massa

Sono ancora in corso a Massa i lavori di messa in sicurezza sulle strade a seguito del maltempo che la notte scorsa ha investito la Toscana. Una frana lungo strada Vicinale, sopra via dei Colli, nella zona collinare di Massa, sta bloccando al momento l’accesso a quattro famiglie che non possono andare a casa. Dal Comune fanno sapere che una ditta specializzata sta lavorando per liberare il passaggio. Altre due frane stanno impedendo il transito lungo via dell’Uva, sempre a Massa. In queste ore sono in corso lavori per garantire almeno un senso unico alternato.

È stata ripristinata invece la viabilità, con interventi tampone, su via Capannelle, via Vitali e via Melaro. Completato, poi, lo sgombero e pulizia della strada comunale a Montignoso, in località Vietina, dove da questa notte una frana, a seguito del maltempo, aveva bloccato la viabilità, isolando alcune famiglie. Per motivi di sicurezza, fa sapere il Comune di Montignoso, la viabilità rimarrà interdetta fino a domani, quando si procederà con un’ulteriore pulizia della vegetazione ai bordi e ai lati della frana, per verificare che non ci siano ulteriori cedimenti. Per tutta la notte, la Protezione Civile garantirà la sorveglianza e presidierà il tratto interessato.

