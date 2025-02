Maltempo Toscana, in Maremma salvataggi coi mezzi anfibi

MeteoWeb

Sono in corso, anche con mezzi anfibi dei vigili del fuoco, operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancora isolate nel territorio di Orbetello (Grosseto) dopo i nubifragi della notte scorsa. A causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali e ortaggi.

