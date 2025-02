Maltempo Toscana, parte la procedura per richiesta fondi per danni

MeteoWeb

È partita l’attività di ricognizione dei danni e richiesta di contributi per i privati che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del settembre e ottobre 2024 in 28 comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa e Siena, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. I cittadini – si legge in una nota – potranno presentare le loro domande esclusivamente attraverso il portale dedicato della Regione Toscana.

“Di fronte alla realtà di sempre più frequenti eventi meteo disastrosi, legati ai cambiamenti climatici in atto – afferma il Presidente Eugenio Giani -, la Regione si muove su due binari paralleli: uno è quello di mettere in campo politiche e interventi per gestire nella maniera più efficace possibile il rischio idraulico e idrogeologico, l’altro è quello di agire con tempestività e trasparenza per assicurare alle comunità colpite dagli effetti di questi eventi un sostegno concreto a fronte dei gravi danni subiti. Lo facciamo anche in questo caso, rafforzando ulteriormente la collaborazione con le Amministrazioni comunali”.

Sarà possibile presentare richiesta di accesso sia al contributo di immediato sostegno derivante dalle risorse statali previste dall’ordinanza del capo della Protezione civile nazionale n. 1112/2024, che al contributo straordinario della Regione Toscana previsto dalla legge regionale 59/2024.

“La gestione delle pratiche – ha spiegato Monia Monni, assessore regionale alla Protezione civile – non avverrà direttamente da parte della Regione ma dei Comuni interessati. A loro supporto, mettiamo a disposizione il nostro portale, che ha già permesso di gestire circa 10mila pratiche per l’alluvione del 2023, semplificando e velocizzando le procedure di richiesta di aiuto”.

