Maltempo Toscana, temporali intensi sulle isole

La Toscana è la regione più colpita dal maltempo oggi, con forti temporali e forti piogge che da stamattina si abbattono sulla regione. “Sistema temporalesco intenso attivo sull’Arcipelago e Isola d’Elba” e “nelle prossime ore ancora possibilità di rovesci sparsi e locali temporali in Arcipelago e sulla costa centro-meridionale“. È l’aggiornamento sulla situazione maltempo fornita sui canali social della Regione Toscana. Anche per tutta la giornata di domani, giovedì 13 febbraio, è confermata l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti lungo la costa a sud di Livorno e le isole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

