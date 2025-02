Maltempo Turchia, Artvin sepolta sotto 2 metri di neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continuano le super nevicate in Turchia a causa di una potente irruzione fredda che dalla Siberia è arrivata fino al Mediterraneo. I villaggi ad alta quota di Artvin, città della Turchia orientale, prossima al confine con la Georgia, sono sepolti sotto due metri di neve dopo le ulteriori nevicate della notte scorsa, che continuano a influire negativamente sulla vita. Sebbene la profondità della neve superi i 2 metri in tutta la provincia, soprattutto nei villaggi più elevati, i cittadini stanno compiendo grandi sforzi per liberare i tetti dalla neve accumulata. A causa delle forti nevicate, non è possibile garantire il trasporto in 220 villaggi della città. Le squadre dell’Amministrazione speciale provinciale stanno lavorando intensamente sul campo per riaprire le strade chiuse.

Le autorità locali hanno dichiarato che sono state mobilitate squadre di soccorso d’emergenza per i cittadini che vivono nei villaggi in cui i trasporti sono rimasti interrotti a causa della neve. Inoltre, i cittadini sono stati avvertiti dei rischi posti dall’accumulo di neve sui tetti e sono state accelerate le operazioni di sgombero della neve.

Nel centro della città, le strade e i viali innevati vengono puliti dalle squadre comunali. Continua la lotta contro la neve sulle strade principali con l’ausilio delle macchine edili.

Le autorità meteorologiche hanno comunicato che le nevicate continueranno nei prossimi giorni e le temperature rimarranno basse. Ai cittadini è stato consigliato di prendere precauzioni e di non uscire se non in caso di necessità.

