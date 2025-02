Maltempo USA, tempesta invernale scarica neve e ghiaccio nel Nord-Est e nel Midwest: imbiancata anche New York | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta invernale ha portato neve e ghiaccio nel Midwest e nel Nord-Est degli USA giusto in tempo per il Super Bowl che si disputerà oggi. La tempesta in rapido movimento ha attraversato gli Stati Uniti da ieri a questa mattina, lasciando circa 100 milioni di americani a risentirne gli effetti. A New York City, durante la notte sono caduti circa 7,6cm di neve a Central Park, secondo ABC 7. La tempesta ne ha scaricati 13 a Long Island. Altre parti dell’area metropolitana di New York City hanno ricevuto tra 7 e 13cm. “Le nostre agenzie cittadine sono pronte a rispondere alla chiamata e a proteggere i newyorkesi, poiché prevediamo temperature gelide e nevicate questo fine settimana”, ha affermato il sindaco di New York City Eric Adams.

Nel nord dello Stato di New York, sono caduti fino a 35cm di neve. La governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato d’emergenza e attivato le procedure d’emergenza, incluso lo spargimento di sale. In Michigan e Wisconsin, sono caduti più di 25 centimetri di neve.

Nell’area di Boston, sono caduti tra 7 e 13cm di neve. La neve è stata così consistente in alcune aree che le chiese sono state costrette ad annullare le funzioni domenicali, secondo CBS Boston.

La tempesta ha fatto sentire i suoi effetti anche nel Midwest, scaricando pioggia e neve sull’area. In Pennsylvania, un mix invernale ha portato pioggia gelida nella zona di Pittsburgh ieri sera. Ciò ha creato problemi sulle strade scivolose.

Nelle prime ore di oggi, a causa della tempesta sono stati cancellati più di 360 voli, mentre altri 420 hanno ritardi anche di molte ore.

Neve a New York, le immagini da Brooklyn

Altra neve in arrivo

Mentre alcune parti degli Stati Uniti trascorreranno la giornata di oggi a spalare la neve del weekend, la cattiva notizia è che ne arriverà altra. Secondo AccuWeather, un’altra tempesta è destinata a spostarsi verso est la prossima settimana. Si prevede che alcune parti del Sud-Est vedranno piogge significative a partire da lunedì 10 febbraio.

Mentre nella regione degli Appalachi, è destinata a passare un’altra ondata di neve. L’area tra St. Louis e Louisville, in Kentucky, è destinata a ricevere da 2,5 a 7,5cm di neve entro mercoledì 12 febbraio. Le nevicate potrebbero essere più significative a quote più elevate.

Si prevede che la tempesta si sposterà a nord-est e colpirà l’area entro la fine della settimana. “Si prevede che un’altra tempesta seguirà da vicino la tempesta di inizio settimana, colpendo molte delle stesse aree a partire da mercoledì”, ha osservato il meteorologo di AccuWeather Alex Duffus.

Neve e ghiaccio colpiranno un’area che si estende da Chicago a New York entro giovedì. Sia Boston che New York City sono destinate a un mix di pioggia e neve, ma le aree più a nord potrebbero vedere solo neve.

