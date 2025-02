Maltempo USA, spettacolo dal satellite: la tempesta invernale copre la East Coast con neve e ghiaccio

MeteoWeb

Un’intensa tempesta invernale ha investito la costa orientale degli Stati Uniti, portando nevicate abbondanti e condizioni meteorologiche avverse, in particolare in Virginia, Carolina del Nord e nella regione della Baia di Chesapeake. Le precipitazioni nevose hanno raggiunto livelli eccezionali, con accumuli significativi che hanno causato notevoli disagi alla popolazione e al sistema dei trasporti. In Virginia, l’impatto della tempesta è stato particolarmente marcato, con Greenbrier, a sud di Norfolk, che ha registrato circa 31,8 cm di neve. La zona di Richmond ha accumulato circa 10 cm, mentre Virginia Beach ha visto nevicate fino a 36 cm in alcune aree, come Macons Corner. Anche Chesapeake è stata colpita duramente, con accumuli simili a quelli registrati nella vicina Greenbrier. Le abbondanti nevicate hanno reso impraticabili numerose strade e hanno richiesto interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.

La Carolina del Nord non è stata risparmiata dagli effetti della tempesta, con la parte orientale dello stato che ha subito pesanti accumuli di ghiaccio, provocando difficoltà nei trasporti e interruzioni nella rete elettrica. In varie contee si sono registrate nevicate di intensità variabile, contribuendo a creare un panorama invernale particolarmente complesso e difficile da gestire.

Nella regione della Baia di Chesapeake, l’intensità della tempesta ha determinato nevicate abbondanti, con Hampton Roads che ha accumulato tra i 15 e i 25 cm di neve e alcune zone che hanno superato i 30 cm. Sulla Penisola di Delmarva, che comprende parti del Maryland, Delaware e Virginia, si sono registrati accumuli significativi, con alcune località che hanno superato i 13 cm di neve. L’aeroporto internazionale di Norfolk ha riportato un accumulo di 23,4 cm, contribuendo a ulteriori disagi nei collegamenti aerei e terrestri.

L’estensione e l’intensità della tempesta hanno avuto conseguenze rilevanti su tutta l’area colpita. La neve e il ghiaccio hanno reso le strade estremamente pericolose, causando centinaia di incidenti in Virginia e Carolina del Nord. Numerose scuole sono rimaste chiuse, mentre le interruzioni di corrente hanno lasciato migliaia di famiglie senza elettricità. Le autorità hanno continuato a esortare i residenti a evitare spostamenti non essenziali per facilitare le operazioni di sgombero e mettere in sicurezza le infrastrutture.

L’entità del fenomeno è stata confermata dalle immagini satellitari, che hanno documentato in modo spettacolare l’ampia copertura nevosa che ha raggiunto perfino le aree costiere. L’osservazione dallo spazio ha permesso di evidenziare non solo l’estensione della neve, ma anche il significativo trasporto di sedimenti all’interno della Baia di Chesapeake, visibile attraverso tonalità di verde e marrone nell’acqua. Questo fenomeno è il risultato diretto delle intense precipitazioni e del conseguente deflusso nelle zone costiere.

L’evento meteorologico ha segnato un episodio di rilievo nella stagione invernale, imponendo un ulteriore test di resistenza alle infrastrutture e alla gestione delle emergenze nelle aree colpite. La fase successiva sarà ora concentrata sul ripristino della normalità, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale e alla ripresa delle attività quotidiane.

