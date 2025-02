Feroce ondata di maltempo negli USA: Virginia travolta da alluvioni lampo, un morto in Kentucky | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito duramente gli Stati Uniti, tra Sud e Sud/Est del Paese, generando piogge torrenziali, inondazioni e disagi diffusi. L’emergenza ha riguardato diversi Stati USA, con un bilancio drammatico che include almeno una vittima in Kentucky.

Emergenza in Kentucky, piogge ed alluvioni lampo

Le forti precipitazioni hanno provocato alluvioni lampo in tutto il Kentucky, sommergendo automobili e edifici. Un uomo è stato trovato morto nelle acque alluvionali della Contea di Clay. Le autorità locali non hanno ancora fornito ulteriori dettagli, ma il governatore Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza in previsione di ulteriori eventi estremi.

Secondo il National Weather Service (NWS), alcune aree dello Stato hanno registrato fino a 20 cm di pioggia, aggravando il rischio di frane e smottamenti. Il fiume Kentucky ha raggiunto livelli preoccupanti, con una crescita di 4,3 metri sopra la soglia di allerta.

Le autorità hanno istituito rifugi per gli sfollati, mentre squadre di soccorso stanno effettuando verifiche nelle zone più colpite. In alcune contee, tra cui Pike County e Prestonsburg, sono stati aperti centri di accoglienza per chi ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

Virginia e Tennessee: alluvioni lampo, frane e strade bloccate

In Virginia, le forti piogge hanno causato alluvioni lampo (immagini a corredo dell’articolo), e frane che hanno ostruito diverse strade nella Contea di Buchanan. Anche il Tennessee ha subito allagamenti significativi, con il NWS che ha definito l’evento “storico“.

Alluvioni lampo negli USA: le immagini da Hurley, in Virginia

USA, alluvioni lampo in Virginia: Hurley sott'acqua

Tempeste di neve nel Nord/Est

Mentre il Sud/Est degli Stati Uniti combatte contro le alluvioni, il Nord/Est si prepara a una forte tempesta di neve. Secondo le previsioni, le nevicate potrebbero raggiungere i 30 cm in alcune zone dello Stato di New York e nel New England. L’accumulo di ghiaccio, previsto fino a 6 mm, potrebbe causare gravi interruzioni di corrente e rendere pericolosi gli spostamenti.

Il maltempo sta colpendo anche il Midwest, con tempeste di neve che hanno interessato il Nebraska, l’Iowa e il Wisconsin. Il NWS ha emesso avvisi per tempesta per diverse aree del Michigan, con nevicate previste fino a 10 cm entro domenica sera.

Il Vortice Polare

Gli Stati Uniti si stanno preparando a vivere la 10ª ondata di aria gelida della stagione, con temperature estremamente basse nel Nord delle Montagne Rocciose e nelle Grandi Pianure. In alcune zone del Montana, Dakota del Nord e Minnesota, il vento gelido potrebbe far percepire temperature fino a -51°C.

In Colorado, a Denver, le temperature sono scese fino a -10°C, portando le autorità ad aprire rifugi per le persone senza dimora. La neve ha continuato a cadere a ritmo di 2,5 cm all’ora nelle zone settentrionali dello Stato, causando gravi disagi alla viabilità.

Rischio frane in California dopo le piogge torrenziali

Nella costa occidentale, la California sta affrontando le conseguenze di una tempesta. Anche se le precipitazioni sono cessate, il rischio di frane e smottamenti rimane elevato, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi recenti, dove il suolo non è più in grado di trattenere l’acqua.

A Sierra Madre, un violento smottamento ha travolto diverse abitazioni e ha intrappolato almeno un’auto nel fango. Nella Sierra Nevada, una nevicata ha fatto registrare i 180 cm in sole 36 ore. A Mammoth Mountain, due membri della pattuglia sciistica sono stati coinvolti in una valanga durante un’operazione di messa in sicurezza della montagna.

