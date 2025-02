Maltempo, venerdì riapre l’Aurelia a Borghetto Vara nello Spezzino

MeteoWeb

Riaprirà venerdì la statale Aurelia a Borghetto di Vara, con il ripristino del senso unico alternato e il limite delle 20 tonnellate. Contestualmente alla riapertura, decadrà l’esenzione del pedaggio per chi percorre l’autostrada A12 tra i caselli di Brugnato – La Spezia. È quanto ha comunicato Anas a Regione Liguria nel corso della riunione di aggiornamento sul cantiere. “Voglio ringraziare prima di tutto il Mit e in particolare il viceministro Edoardo Rixi per il supporto che ha garantito a Regione Liguria e al territorio in questi giorni di chiusura dell’Aurelia con l’attivazione della gratuità nel corrispondente tratto autostradale da sabato 1° febbraio, appena 24 ore dopo la nostra richiesta – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – In questi giorni fortunatamente di bel tempo la ditta incaricata da Anas ha lavorato senza sosta per poter riaprire la strada in sicurezza con il senso unico alternato. Anas ci ha assicurato che entro il 30 marzo questo tratto di Aurelia, fondamentale per tutta la Val di Vara, verrà riaperto integralmente, su entrambe le corsie di marcia“.

La chiusura della statale, lunedì scorso, si era resa necessaria per ragioni di sicurezza quando, a causa delle piogge intense, l’innalzamento del livello del fiume aveva determinato un deterioramento del corpo stradale.

