Maltempo Veneto, forti nevicate in montagna: imbiancata Cortina | FOTO

Un’abbondante nevicata, iniziata nella notte e intensificatasi dall’alba di oggi, sta colpendo l’intera montagna veneta, in particolare le Dolomiti, oltre alle province di Belluno e Vicenza, dove interessa i territori sopra i 700-800 metri. Questa mattina, Cortina d’Ampezzo (Belluno) si è svegliata sotto la neve, ma accumuli importanti si registrano soprattutto ad Arabba (Belluno) con oltre 20 centimetri di accumulo a terra, ma soprattutto sulle località in quota, con punte massime sui comprensori sciistici delle Tofane e del Faloria. Traffico molto rallentato in tutte le località montane dove è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali o catene.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), fitta nevicata in atto ad Asiago e nelle altre località attorno ai 1000 metri, dove in tarda mattinata si registrava un accumulo a terra di oltre 10cm, ma l’innevamento più cospicuo si registra nei comprensori sciistici e nelle piste da fondo in quota. Sempre nella provincia berica, forte precipitazione nevosa in corso sulle Piccole Dolomiti, sopra Recoaro Terme, sul Pasubio e sul Monte Grappa. Nel Veronese, nevica sopra gli 800 metri, in particolare sul Monte Baldo dove sono segnalati oltre 15cm di coltre bianca fresca.

In tutto il Veneto, le temperature sono in picchiata rispetto ai giorni scorsi, mentre un vento molto forte sferza varie località.

