Maltempo, il viaggio infernale di una squadra di calcio bloccata nella tempesta di pioggia e fango | VIDEO

Un’esperienza decisamente insolita quella vissuta dai calciatori dello Sporting Cristal del Perù dopo la vittoria per 1-0 contro lo Sport Huancayo nella terza giornata della Primera División peruviana. La squadra, infatti, ha dovuto affrontare un imprevisto tecnico al mezzo di trasporto che li stava riportando a destinazione, rimanendo bloccata nel bel mezzo della strada sotto una pioggia torrenziale. Le immagini che circolano sui social mostrano i calciatori del club con sede a Lima mentre, uniti nello sforzo, cercano di spingere il bus fermo lungo il tragitto. Con braccia e gambe tese nel tentativo di muovere il veicolo, i giocatori hanno cercato con determinazione di risolvere la situazione, ma il loro sforzo è stato vano: il bus non ha ripreso la marcia.

In un video diventato virale sui social, si possono sentire alcune voci ironizzare sulla situazione: “i giocatori dello Sporting Cristal stanno spingendo il loro bus dopo aver vinto la partita. Dai, dai, spartani, passiamo! Niente, niente… non si muove. Non c’è passaggio. La maledizione dello Sport Huancayo”. Un altro giocatore si è lasciato sfuggire un commento esausto: “è sfiancante”.

L’odissea

Oltre al problema tecnico del bus, la trasferta della squadra celeste è stata resa ancora più difficile dalle avverse condizioni climatiche. A causa dell’inagibilità dell’aeroporto di Jauja, nella regione di Junín, il club ha dovuto percorrere il tragitto fino a Huancayo via terra, affrontando un viaggio estenuante attraverso le vallate e i fiumi della zona. Il maltempo ha reso il percorso una vera e propria odissea, aggiungendo ulteriori difficoltà a una trasferta già complicata.

